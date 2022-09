Brasil chega a nove finais de etapa da Copa do Mundo de Ginástica na França

A equipe do Brasil teve um ótimo desempenho, neste sábado (24), nas classificatórias da etapa de Paris (França) da Copa do Mundo de Ginástica Artística, pois garantiu a presença em nove finais. O evento está sendo realizado na Bercy Arena, instalação esportiva que receberá os eventos da modalidade nos Jogos Olímpicos de 2024.

Caio Souza brilhou, pois se classificou em primeiro lugar no salto sobre a mesa, em sexto nas paralelas e em sétimo nas argolas. Outro atleta na decisão do salto será Yuri Guimarães, que também foi o terceiro melhor no solo.

Já o campeão mundial na barra fixa Arthur Nory foi para a final do aparelho com a terceira melhor nota do dia.

A campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade se garantiu nas paralelas assimétricas, com o primeiro lugar. No mesmo aparelho Lorrane Oliveira avançou na quarta posição. No solo, Flávia Saraiva foi a melhor do dia para chegar à decisão.

As finais da etapa de Paris da Copa do Mundo de Ginástica Artística estão programadas para começarem às 8h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (25).