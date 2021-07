Brasil bate a Sérvia e mantém invencibilidade no vôlei feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira manteve a invencibilidade no torneio feminino de vôlei das Olimpíadas de Tóquio. No jogo disputado neste sábado (31), a vitória contra a Sérvia veio por 3 a 1, com parciais de 25-20, 25-16, 23-25 e 25-19.

Em seu desafio mais difícil até o momento, a seleção brasileira começou bem. Substituta de Macris, Roberta variava as jogadas do Brasil. O time também foi beneficiado pelos seguidos erros da Sérvia para fechar em 25 a 20 o 1º set.

No 2° set, o Brasil manteve a agressividade. A Sérvia não conseguia encaixar o passe e tinha dificuldade no ataque. Com isso, o Brasil não teve dificuldade para fechar em 25 a 16.

A Sérvia melhorou no 3° set, comandando o placar. Apesar de não conseguir deslanchar, acabou fechando o set em 25 a 23.

No 4° set, o Brasil retomou o controle do jogo. O passe sérvio voltou a falhar e com um ataque desperdiçado pelo time europeu, o Brasil fechou o jogo.

Na próxima segunda-feira (2), o Brasil fecha participação no Grupo A contra o Quênia, às 9h45 (de Brasília).