Brasil bate Itália, garante 1º lugar e vai as semis no vôlei sentado

A virada brasileira veio no set seguinte. Dominando a parcial, o Brasil dominou o jogo e venceu por 25 a 16. O cenário se repetiu no quarto set, que terminou com triunfo verde-amarelo por 25 a 21.

O Brasil saiu na frente no primeiro set, mas viu a Itália crescer e virar o jogo. As brasileiras até reagiram, mas falharam em pontos decisivos e perderam a primeira parcial por 25 a 23.

Com a terceira vitória consecutiva, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo A, e aguarda a definição da outra chave para conhecer seu adversário na semifinal, marcada para a próxima sexta-feira (3).

