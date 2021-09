Brasil atropela Vietnã e vence por 9 a 1 na Copa do Mundo de Futsal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo de Futsal nesta segunda-feira (13) diante do Vietnã. Em busca do sexto título na competição, a seleção começou vencendo os vietnamitas por 9 a 1, em tarde inspirada de Ferrão, que marcou quatro vezes.

O Brasil agora ocupa o primeiro lugar no grupo D. Na outra partida da chave, a República Tcheca goleou o Panamá por 5 a 1.

Em quadra como favorito, o Brasil estreou com gols do capitão Rodrigo, quatro de Ferrão, dois de Dieguinho, e dois de Pito e Leozinho, que fecharam a primeira vitória, com folga, da seleção brasileira no mundial. Como cabeça do grupo, a seleção ainda joga contra a República Tcheca, na quinta (16), às 14h (de Brasília), e contra o Panamá, no domingo (19), às 10h (de Brasília), pela fase de grupos da competição.

A seleção brasileira abriu o placar ainda nos primeiros minutos com o capitão Rodrigo, e ampliou com dois gols de Ferrão. Em desvantagem no placar, os vietnamitas optaram por subir a marcação e defenderem-se, arriscando poucos contra-ataques.

No fim do primeiro tempo, o Vietnã conseguiu encaixar o contra-ataque e Khong marcou o único gol da equipe. Segundos depois, Dieguinho venceu a marcação e balançou a rede em resposta. Pito ainda marcou e encerrou o primeiro tempo com 5 a 1 para o Brasil.

Nos primeiros segundos do segundo tempo, Dyego tocou bola com Lé, deixando a sobra para Ferrão fazer seu terceiro, o sexto gol brasileiro na partida. O pivô brasileiro ainda armou jogada com Rodrigo, tirou de Nguyen e marcou o sétimo gol do Brasil.

A seleção apertou a defesa vietnamita e soube trabalhar a bola no espaço adversário. Quando Tran tocou de volta para Ho, Dieguinho aproveitou a falha do goleiro para deixar seu segundo gol no jogo, e fazer 8 a 1. O Vietnã manteve a mesma estratégia de marcação alta, mas foi vazado por Leozinho, que encerrou o placar de 9 a 1 para o Brasil.

Nos demais jogos do dia, Portugal goleou a Tailândia por 4 a 1, e Marrocos fez 6 a 0 contra Ilhas Salomão pelo Grupo C.