Brasil aproveita a Copa das Nações de futsal para testar competitividade

"Colocaria como ponto negativo nesse jogo a lentidão com que iniciamos o jogo na defesa, mas tivemos uma rápida interpretação do que estava acontecendo e conseguimos corrigir. É sempre uma pressão para o atleta e para o treinador. Quando conseguimos fazer isso, qualquer treinador fica feliz. Fomos muito bem, entendemos o que estava acontecendo, que tínhamos que aumentar a dinâmica. No segundo tempo, conseguimos manter o equilíbrio no nosso jogo e saímos com a vitória", analisou o treinador Marquinhos Xavier ao UOL.

Logo na estreia, o Brasil enfrentou o Japão e venceu por 2 a 0 em um jogo duro, com poucas oportunidades de criação. Os gols foram de Matheus e Rafa. Nesta quinta-feira (14) a equipe fez 3 a 0 na Arábia Saudita (gol de Pito, duas vezes, e Marlon) e se classificou para as semifinais. Para o técnico brasileiro, a partida inaugural foi mais complicada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futsal está aproveitando a Copa das Nações para testar a competitividade de olho na Copa do Mundo de 2024. O torneio está sendo disputado em Sorocaba, no interior paulista, e vai até domingo (17).

