Brasil ainda não recebeu vacinas prometidas pelo COI para repor usadas por atletas olímpicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico Internacional ainda não enviou ao governo federal as doses de vacinas para reposição das que foram utilizadas em atletas e demais membros da delegação brasileira que participaram das Olimpíadas de Tóquio e que estão participando das Paralimpíadas.

Segundo acordo entre as partes, as vacinas utilizadas por essas pessoas em caráter preferencial, já que participariam dos Jogos, seriam repostas pelo COI. O combinado foi de enviar duas doses ao Plano Nacional de Imunização para cada pessoa vacinada do grupo olímpico.

No entanto, dificuldades no trâmite por parte do Ministério da Saúde com relação à documentação necessária retardaram a chegada.

A situação evoluiu na última semana, quando foram feitos alguns ajustes na chamada invoice (fatura) de importação. O Brasil vai receber doses da Pfizer e da Coronavac.

O Painel, da Folha de S.Paulo, procurou o Ministério da Saúde em diferentes ocasiões para um posicionamento sobre o tema, mas não teve resposta.