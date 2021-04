Branco recebe alta e deixa hospital após internação com Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Branco, lateral do tetracampeonato mundial com a seleção brasileira, recebeu alta médica neste sábado (3) e deixou o hospital da zona sul do Rio de Janeiro onde estava internado. O ex-jogador foi internado em 17 de março após ser diagnosticado com a Covid-19.

A informação da alta de Branco foi confirmada ao UOL Esporte pelo Dr. Jorge Pagura, coordenador médico da CBF.

"Teve alta por volta do meio-dia. Foi aplaudido. Agora é repouso domiciliar e recuperação. O retorno às atividades ainda demora, e vamos discutir com ele", disse Pagura.

Branco, que tem 56 anos, atualmente comanda as categorias de base da seleção brasileira.

O ex-jogador contraiu o coronavírus após integrar a delegação que viajou para o Recife para uma etapa de preparação no centro de treinamento do Retrô Futebol Clube no início de março.

Além de Branco, o técnico do sub-18, Dudu Patetuci, o auxiliar técnico Igor Cotrim, o fisiologista Sandro Graham e o assessor de imprensa Bruno Pacheco também testaram positivo para Covid-19.

Poucos dias depois da internação, Branco foi intubado. Já na última quarta-feira, o ex-zagueiro Ricardo Rocha anunciou nas redes sociais a melhora do estado de saúde e disse ainda que o ex-lateral não estava mais na UTI.