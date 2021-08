Braithwaite faz dois e Barcelona vence Real Sociedad em estreia no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a susto e boa atuação de Braithwaite, o Barcelona estreou com vitória no Campeonato Espanhol. No Camp Nou, o clube catalão bateu a Real Sociedad, neste domingo (15), por 4 a 2 em seu primeiro jogo sem Lionel Messi, apresentado ontem no Parque dos Príncipes.

Após abrir 3 a 0 com Piqué e Braithwaite (duas vezes), e ter o jogo controlado, o Barça viu o time visitante crescer e marcar dois gols, com Lobete e Oyarzabal. O clube catalão sacramentou a vitória nos acréscimos, com Sergi Roberto, e assistência de Braithwaite.

O Barça ainda contou com boa estreia de Memphis Depay, que só foi inscrito no espanhol - assim como Eric García e Manaj - porque Piqué aceitou reduzir seu salário. O brasileiro Emerson também fez sua primeira partida ao entrar aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de De Jong.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), para encarar o Athletic Bilbao no San Mamés. Já a Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano no domingo, às 12h (de Brasília).

Partida

Jogando em casa, o Barcelona dominou as ações do jogo, e foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.

O primeiro gol do Barça na temporada saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, com Piqué. Depay cobrou falta, e zagueiro cabeceou livre para o fundo da rede da Real Sociedad. Braithwaite ampliou a vantagem blaugrana aos 46, também de cabeça, após cruzamento do De Jong.

A Real Sociedad voltou para o segundo tempo mais agressiva e com marcação mais alta, complicando a saída de bola dos donos da casa. Mas foi o Barça quem chegou ao gol. Aos 13 minutos, Braithwaite pegou rebote de Remiro marcou seu segundo tento no jogo.

Com a vantagem, o Barça passou a trocar passes no campo adversário, empurrando a Real Sociedad para trás. O time visitante, porém, reagiu e diminuiu aos 36 minutos com Lobete. Após bela jogada de Bautista, o atacante finalizou no contrapé de Neto.

Três minutos depois, Oyarzabal fez o segundo da Real Sociedad em bela cobrança de falta. Neto ainda foi na bola, mas não evitou o gol.

Apesar da reação visitante, o Barcelona sacramentou a vitória em contra-ataque. Braithwaite cruzou pela direita e Sergi Roberto fechou o placar em 4 a 2.