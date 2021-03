Bragantino visita o Guarani e busca embalo no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Guarani neste domingo (7), às 15h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Começando a rodada na vice-liderança do Grupo C, o time dirigido por Maurício Barbieri busca a segunda vitória consecutiva no torneio. No jogo passado, o Bragantino venceu o São Caetano por 2 a 0, depois de ter empatado sem gols na estreia.

O Guarani também está em busca do segundo triunfo consecutivo para se manter bem colocado no Grupo D. Após decepcionar na estreia ao levar 3 a 0 do Ituano em casa, o Bugre se recuperou fora de casa ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0.

Em outra partida deste domingo, o Ituano, único time com 100% de aproveitamento, enfrenta o Mirassol em casa. A equipe rubro-negra venceu Guarani e São Bento em seus dois compromissos até agora e lidera o Grupo C.

Do outro lado, o Mirassol também vive bom momento, iniciando a rodada na liderança do Grupo D, com quatro pontos. Depois de bater o São Bento na estreia, ficou no empate com o Novorizontino em casa por 1 a 1.