Bragantino visita o Atlético-GO e mira o G-6 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Atletico-GO neste sábado (6), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista tenta manter a boa fase e mira a entrada na zona de classificação da Libertadores.

Com 30 pontos, o Bragantino ocupa o oitavo lugar e tem chance de terminar a rodada entre os seis primeiros colocados. Para isso, precisaria torcer contra Atlético-MG, Internacional e Flamengo. Pesa a favor do time paulista o bom momento na competição, tendo conquistado 12 dos últimos 15 pontos disputados.

Além disso, o técnico Maurício Barbieri tem outros motivos para comemorar. Ele terá o retorno de dois jogadores importantes no meio-campo. Hyoran está recuperado de uma fratura na mão, mas ainda precisará atuar com uma proteção no local. Ramires, que estava suspenso pelo STJD, também fica à disposição.

O Bragantino, que vem de triunfo sobre o Juventude por 1 a 0 em casa, tentará nova vitória com a seguinte escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran (Praxedes); Artur, Hurtado e Helinho.

O Atlético-GO vive momento oposto. O time rubro-negro perdeu seus últimos seis jogos e não vence há sete rodadas. Por isso, está afundado na zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, com 17 pontos.

Em compensação, o time dirigido por Jorginho vem fazendo bom papel nos torneios de mata-mata. Neste meio de semana, os goianos derrotaram o Nacional, em Montevidéu, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, e dependem de um empate, na terça-feira (9), para avançar. Na Copa do Brasil, a equipe também largou na frente do Corinthians nas quartas de final.

Para encarar o Bragantino, o problema de Jorginho está do meio-campo para a frente. Os meias Léo Pereira e Jorginho receberam terceiro cartão amarelo, enquanto Luiz Fernando foi expulso na goleada sofrida para o Flamengo na rodada passada. O goleiro Ronaldo também não atuará mais nesta temporada e cederá seu lugar a Renan.

O Atlético-GO entrará em campo com o seguinte time: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Shaylon; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (5)

Juiz: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Premiere