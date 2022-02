Bragantino vence o Novorizontino e dispara na liderança do Grupo D do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino venceu o Novorizontino na noite deste domingo (20), fora de casa, por 3 a 0 e ampliou a sua liderança no Grupo D, com 14 pontos. Santos, em segundo lugar, anota nove, seguido pela Ponte Preta, com sete, e o Santo André, também com sete.

Os gols do Bragantino foram marcados por Praxetes, Luan Cândido e Willean Lepo, contra.

A derrota complica ainda mais o Novorizontino no Campeonato Paulista. Com apenas dois pontos, em oito rodadas, a equipe amarga a lanterna do Grupo B. Na vice-lanterna está a Ferroviária com dez pontos.

Ambas as equipes voltam pela nona rodada do campeonato no próximo domingo (27). O Bragantino visita o Corinthians, na Neo Química Arena, às 11h. Mais tarde, às 18h30, o Novorizontino enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.

Em partida dos desesperados, Ferroviária vence a Inter de Limeira e respira no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na partida dos desesperados, melhor para a Ferroviária que venceu o Inter de Limeira por 2 a 1, neste domingo (20), no Major Levy Sobrinho, em Limeira. Em partida válida pela oitava rodada do Paulista. Bruno Mezenga e Netto marcaram para a Ferroviária. Ronaldo descontou para o Inter no fim da partida, de pênalti.

O próximo compromisso da Ferroviária acontece no sábado (26) diante do Ituano, às 20h30, no estádio Novelli Júnior. O Inter de Limeira joga, em casa, no dia seguinte contra o Palmeiras, às 16h.

Atualmente, a Ferroviária registra dez pontos e se mantém na terceira colocação do Grupo B. Já a Inter de Limeira, está na lanterna do Grupo A, com sete pontos.

Mirassol vence o Água Santa, de virada, e mantém a vice-liderança no Grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Água Santa pelo placar de 2 a 1, na manhã deste domingo (20), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O Mirassol contou com gols de Zeca e Fabrício Daniel, além de um pênalti defendido por Darley, para conquistar a quarta vitória. Hélder descontou para os donos da casa, que sofreram a segunda derrota consecutiva no estadual.

A vitória colocou o Mirassol na vice-liderança do Grupo C, com 15 pontos, e apenas um ponto atrás do Palmeiras. A equipe volta a campo no próximo sábado (26), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia. O Água Santa, com sete pontos, perde a vice-liderança do Grupo A para o Guarani, que anota 10 pontos. Na segunda-feira (28), o clube de Diadema recebe o São Paulo, às 15h, no estádio Distrital do Inamar.