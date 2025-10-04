Bragantino vence Grêmio por 1 a 0 e encerra jejum de cinco jogos





O Red Bull Bragantino encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória ao superar o Grêmio por 1 a 0 neste sábado, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O jogo foi marcado pela expulsão do zagueiro gremista Kannemann nos minutos finais do primeiro tempo, após uma agressão ao atacante Pedro Henrique. Com um jogador a mais durante toda a etapa final, o Massa Bruta pressionou, mas só conseguiu garantir o triunfo nos acréscimos.

O gol da vitória saiu dos pés de Jhon Jhon, que converteu uma cobrança de pênalti no apagar das luzes.

Com o resultado, o Bragantino salta para 36 pontos e assume a nona colocação na Série A. Já o Grêmio não conseguiu manter sua vantagem numérica e agora ocupa a décima posição com 33 pontos.