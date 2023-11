Bragantino vence Corinthians e fica a um ponto do líder Botafogo

O Bragantino venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (5) jogando em casa, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. O gol da vitória foi marcado por Helinho em chute forte fora da área no ângulo direito do goleiro Cássio, aos 28 minutos do primeiro tempo.

O resultado põe o time na terceira posição do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, a um ponto de diferença do líder Botafogo, que tem 59 pontos. O time carioca tem dois jogos a menos e volta a campo nesta segunda-feira (6), quando vai encarar o Vasco da Gama em São Januário.