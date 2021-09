Bragantino tem estreia de uruguaio contra lanterna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta a Chapecoense neste sábado (11), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista contará com a estreia do uruguaio Emiliano Martínez, meio-campista recém-contratado do Nacional.

A presença de Emiliano se tornou urgente por causa dos recentes desfalques do Bragantino no setor. Os volantes Raul e Lucas Evangelistas estão contundidos e não estarão tão cedo à disposição do técnico Maurício Barbieri. Outro desfalque do time é o lateral Aderlan, suspenso.

Em compensação, o Bragantino contará com o retorno de dois jogadores que estavam servindo à seleção brasileira. São eles o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Arthur.

Em campo, o Bragantino tenta defender sua posição dentro do G-4. A equipe do interior paulista começa a rodada em quarto lugar, com 32 pontos, e está pressionada pelo Flamengo, com 31. O Massa Bruta vem de empate por 1 a 1 em casa com o Atlético-MG.

Do outro lado, a Chapecoense vive situação oposta. O time catarinense não venceu nenhum jogo no primeiro turno e está na lanterna. Com sete pontos, está no momento 14 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, a Chape foi derrotada pelo Fluminense por 2 a 1.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (11)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere