Bragantino recebe Fortaleza e busca 3ª vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista busca a terceira vitória consecutiva para seguir em ascensão no torneio.

Com 24 pontos, o Bragantino começou a rodada na oitava colocação. A equipe dirigida por Maurício Barbieri vem de vitórias sobre Avaí e América-MG, com sete gols marcados e nenhum sofrido. Um novo triunfo fará o Massa Bruta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Barbieri tem problemas para a montagem do time titular, já que o centroavante Ytalo e o meia Hyoran seguem entregues ao departamento médico. Praxedes terá de cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo, enquanto Ramires recebeu um "gancho" do STJD e também está fora do confronto em casa.

Dessa forma, Alerrandro, que marcou dois gols na vitória sobre o América-MG, segue no comando de ataque, e Miguel será o principal responsável pela armação ofensiva. O Bragantino deve ter o seguinte time pra encarar o Fortaleza: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Miguel; Artur, Alerrandro e Sorriso.

O Fortaleza está na parte de baixo da tabela de classificação, mas deixou a lanterna depois de ter vencido o Atlético-GO na rodada passada. O time cearense soma 14 pontos e tem apenas três vitórias na competição.

Para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meio-campista Hércules, contundido. No entanto, terá o retorno de Felipe, que cumpriu suspensão automática. E ainda poderá ter a estreia de reforços, como Otero e Thiago Galhardo. O Fortaleza deve ter a seguinte escalação: Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Felipe, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Romarinho e Moisés.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (20)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere