Bragantino marca no último minuto e vence Fortaleza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O RB Bragantino venceu por 2 a 1 o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, com gol no último minuto da segunda etapa na noite desta uarta-feira (20) em partida válida pela 18ª rodada, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Lucas Evangelista, Gabriel Novaes e Brítez foram os donos dos gols.

Mesmo em seus domínios, o Massa Bruta não conseguiu impor o ritmo de jogo que queria durante todo o tempo. Embora tenha conseguido abrir o placar em um lance que contou com a sorte de um desvio na bola, a equipe não conseguiu encontrar espaços para tabelar próximo ao setor defensivo rival e pouco conseguia encaixar jogadas de perigo, sofrendo com as bolas roubadas.

O Leão do Pici conseguiu chegar em diversas oportunidades ao ataque, mas teve dificuldade em concluir as jogadas. Apostando em chutes de média distância, a equipe só conseguiu melhorar suas conclusões na segunda etapa mesmo apresentando dificuldade nos passes de longa distância e com as constantes investidas em seu setor defensivo.

Contratado ao final de junho, Thiago Galhardo estreou bem pela equipe cearense. Entrou bem, procurou o jogo e em aproximadamente dois minutos dentro de campo conseguiu criar duas jogadas de ataque, embora não tenha apresentado a mesma movimentação que Mateus Vargas, titular na posição, ao preencher espaços e recuperar a bola rápido.

O JOGO

O jogo começou equilibrado e ambas as equipes atacaram e defenderam por igual. Miguel, do Massa Bruta, foi o primeiro a levar perigo real ao gol de Boeck aos 25min da primeira etapa, mas o defensor espalmou para fora. Moisés respondeu aos 29, ao superar a marcação e chutar para o gol e Cleiton fazer boa defesa. O placar foi inaugurado aos 36min com Lucas Evangelista em chute de fora da área para o gol.

Na volta para a segunda etapa Artur, do Red Bull Bragantino, levou perigo logo aos 4' mas Boeck estava lá para mandar para fora. O Fortaleza deixou tudo igual aos 11min, com Brítez subindo sozinho e cabeceando na meta do Bragantino após escanteio. Lucas Evangelista tentou descontar aos 18min, mas a bola parou no travessão. Gabriel Novaes, do Red Bull Bragantino, aos 49min do segundo tempo em passe de Hurtado marcou no último lance de perigo da partida e garantiu a vitóra

PRÓXIMOS JOGOS

O Tricolor de Aço volta para casa e enfrenta o Santos no domingo (24), às 19h, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A equipe de Bragança Paulista viaja para encarar o Fluminense, no Maracanã, também no domingo e pela mesma competição, mas às 16h.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Raul, Miguel (Helinho); Artur, Alerrandro (Gabriel Novaes), Sorriso (Carlos Eduardo). T.: Maurício Barbieri

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Ceballos (Marcelo Benevenuto), Brítez, Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa (Felipe), Ronald (Sasha), Matheus Vargas (Thiago Galhardo), Juninho Capixaba; Silvio Romero (Robson), Moisés. T.: Juan Vojvoda

Estádio: Nabi Abi Chedid (SP)

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Cartões amarelos: Lucas Crispim, Ronald, Ceballos (FOR); Cleiton, Léo Ortiz, Sorriso, Natan (BGT)

Gols: Lucas Evangelista, aos 36min do primeiro tempo, e Gabriel Novaes, aos 49min do segundo tempo (Bragantino); Brítez, aos 11min do segundo tempo (Fortaleza)