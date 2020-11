Bragantino goleia Bahia e se afasta da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O RB Bragantino goleou o Bahia por 4 a 0, nesta sexta-feira (20), na abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Com o resultado, o Bragantino chegou a 26 pontos na tabela e subiu para para a décima colocação. A equipe do interior paulista havia começado a rodada na zona de rebaixamento. Essa foi a segunda vitória seguida do time.

Já o Bahia, por sua vez, ficou com 28 pontos e ocupa o nono lugar. O time tricolor perdeu o embalo após vencer seus últimos três jogos.

Na próxima rodada, o Bragantino tenta manter a boa fase contra o Fluminense, no dia 30, no Maracanã. O Bahia tentará a recuperação contra o São Paulo, em casa, no dia 28.

O Bragantino não demorou para abrir o placar. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Aderlan pegou rebote da defesa do Bahia e rolou para Claudinho, que ajeitou e chutou no cantinho de Douglas para abrir o marcador.

Seis minutos depois, veio o segundo gol. Luan Cândido cobrou falta quase perfeita, Douglas espalmou e a bola bateu na trave. Na sobra, Claudinho tocou de primeira para ampliar.

Aos 21 minutos, o Bragantino forçou a saída de bola do Bahia. Juninho perdeu a bola, e Raul não foi fominha. Mesmo frente a frente com Douglas, ele rolou para Ytalo apenas tocar para o fundo do gol.

O último gol da noite veio aos 7 minutos do segundo tempo. Em lançamento longo da defesa, Ytalo recebeu com imensa liberdade e rolou para Helinho tocar para o fundo do gol.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan (Weverton), Fabricio Bruno, Ligger (Haydar), Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Matheus Jesus), Claudinho; Artur, Ytalo (Hurtado), Helinho (Ramires). T.: Mauricio Barbieri

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Anderson Martins), Juninho, Juninho Capixaba; Grégore, Elias (Edson), Rodriguinho (Zeca); Fessin (Rossi), Gilberto, Élber (Marco Antônio). T.: Mano Menezes.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Cartões amarelos: Artur e Helinho (RB Bragantino); Anderson Martins, Gilberto, Lucas Fonseca e Rodriguinho (Bahia)

Gols: Claudinho, aos 4min e aos 10min do primeiro tempo, Ytalo, aos 21min do primeiro tempo, e Helinho, aos 7min do segundo tempo