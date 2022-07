Bragantino faz três no 1º tempo e atropela América-MG, que entra no Z

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do América-MG e venceu por 3 a 0 praticamente sem ser incomodado na noite deste domingo (17), no estádio Independência, em jogo válido pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols dos visitantes foram marcados por Alerrandro (duas vezes) e Sorriso, todos no primeiro tempo.

Com o resultado conquistado em Belo Horizonte, o Massa Bruta sobe três posições e termina a rodada em oitavo, com 24 pontos. O Coelho, por sua vez, cai para a zona de rebaixamento e está em 17º, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o América-MG volta a campo na quinta (21), às 20h, quando encara o Palmeiras e atua novamente no Independência. Um dia antes, na quarta (20), às 19h, o Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza no Nabi Abi Chedid.

O time de Vagner Mancini foi envolvido desde o primeiro minuto, mesmo atuando sob seis domínios. Depois de sofrer dois gols-relâmpago, até ameaçou algumas oportunidades, mas não mostrou forças para reagir.

Com seis minutos de jogo, o Bragantino já vencia por 2 a 0 em pleno Independência. Os dois gols foram marcados por Alerrandro, o primeiro após rebote do goleiro Matheus Cavichioli e o outro de cabeça. Com a vitória muito bem encaminhada, o Massa Bruta sofreu alguns sustos, mas ainda fez mais um no primeiro tempo com Sorriso, aos 40.

O Bragantino seguiu superior na etapa final, quando administrou a vantagem construída. O placar poderia ter sido mais elástico, e o lance de mais perigo foi uma bola na trave de Artur, aos 25. Aos 45, o América-MG teria um pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento de Henrique Almeida. O duelo terminou em vitória do Massa Bruta por 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 x 3 RED BULL BRAGANTINO

Competição: Campeonato Brasileiro, 17º rodada

Data e hora: 17 de julho de 2022 (domingo), às 19h (de Brasília)

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Éder e Luan Patrick (AME); Alerrandro e Praxedes (BGT)

Gols: Alerrandro (BGT), aos 1 minuto do primeiro temo e aos 6 minutos do primeiro tempo e Sorriso (BGT), aos 40 minutos do primeiro tempo

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Luan Patrick (Flávio), Éder e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal (Conti), Juninho e Matheusinho; Gustavinho (Everaldo), Henrique Almeida e Felipe Azevedo (Índio Ramírez). Técnico: Vagner Mancini

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Lucas Evangelista (Jadsom Silva), Raul (Praxedes) e Miguel (Eric Ramires); Artur, Alerrandro (Helinho) e Sorriso (Carlos Eduardo). Técnico: Maurício Barbieri