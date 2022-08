Bragantino e Ceará empatem em 1 a 1 em jogo com quatro cobranças de pênalti

Aos 27 minutos da segunda etapa, a arbitragem anotou pênalti para os cearenses. Na cobrança, Erick parou em Cleiton, que deu rebote para Vina marcar — o atacante, no entanto, invadiu a área antes da batida e teve seu gol anulado pelo árbitro de vídeo. O camisa 11 foi mais uma vez então para a marca da cal e teve o chute defendido novamente pelo goleiro do Bragantino. O VAR entendeu, contudo, que o arqueiro se adiantou e determinou uma terceira cobrança.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Red Bull Bragantino e Ceará empataram em 1 a 1 na noite deste domingo (21), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma série de atuações do árbitro de vídeo.

