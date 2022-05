Bragantino busca empate no fim contra o Vélez e mantém vice-liderança

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino arrancou o empate por 1 a 1 contra o Vélez Sarsfield na noite de desta quinta-feira (5) pela quarta rodada do grupo C da Copa Libertadores. Mesmo em casa, no Nabi Abi Chedid, o time passou a maior parte do jogo atrás do placar e só cresceu na partida após a entrada de Artur, aos 11 do segundo tempo.

Com uma atuação apática, o Toro Loko sofreu o gol de Pratto, logo aos 13 da primeira etapa, em um contra-ataque, e não conseguiu reagir. Travada na marcação adversária, o Massa Bruta precisou da volta de Artur, que não atuava desde as quartas de final do Paulistão, para animar o jogo. O jogador cruzou a bola para Andrés Hurtado, que empatou aos 38' da etapa final.

Com o resultado, o Bragantino se mantém o vice-líder da chave, com cinco pontos. O Nacional-URU é o terceiro, com quatro, e Vélez segue na lanterna, com apenas dois. O Estudiantes, com 10, é o líder isolado.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Renan e Ramon; Eric Ramires, Lucas Evangelista (Jan Hurtado) e Hyoran (Jadsom Silva); Helinho (Bruno Tubarão), Sorriso (Artur) e Ytalo. T.: Maldonado.

VÉLEZ SARSFIELD

Hoyos; Guidara, Gómez, De los Santos e Ortega; Garayalde e Perrone (Brizuela); Orellano, Soñora e Janson; Pratto. T.: Marcelo Gallardo.

Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon León (COL)

Gols: Pratto, aos 13' do primeiro tempo (0-1) e Andrés Hurtado, aos 38' do segundo tempo (1-1)

Cartões amarelos: Helinho, Artur, Léo Ortiz (BRA); Valentín Gómez, Hoyos (VEL)