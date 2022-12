Bragantino anuncia o português Pedro Caixinha como o seu novo técnico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino anunciou neste sábado (10) o português Pedro Caixinha como o novo técnico do clube com contrato até o final de 2024.

Além de Pedro Caixinha, o clube paulista apresentou mais novidades com a chegada dos auxiliares Jose Belman e Pedro Malta e o preparador físico Polyvios Kyritsis.

Caixinha tem passagens por vários clubes de outros países. Já comandou times de Portugal, México, Arábia e Escócia. Também foi treinador do Talleres, da Argentina, onde levou sua equipe até as quartas de final da Libertadores.

Com sua chegada ao Bragantino, o número de técnicos portugueses vai aumentar no Brasileiro. Fora Caixinha, o Brasil tem Abel Ferreira, do Palmeiras, Renato Paiva, do Bahia, Ivo Vieira, do Cuiabá, e Luis Castro, do Botafogo.

Além dos portugueses mencionados acima, o Flamengo está muito próximo de assinar com Vitor Pereira. Se a contratação se confirmar, o país vai ter seis treinadores lusitanos no comando de times brasileiros.