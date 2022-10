Boxeador morre dias após sofrer derrota por nocaute em disputa de título

Quiñones entrou para a luta invicto com um retrospecto de 10-0. Ele era uma perspectiva talentosa e bem conhecida no mundo do boxe latino-americano.

"Agora você está no colo de seu pai celestial, a quem você adorou e serviu, eu te amo meu irmão Luis Quiñones, para todo o sempre em nossos corações", escreveu seu irmão Leonardo no Facebook.

O incidente aconteceu com menos de um minuto restante na oitava e última rodada. Quiñones passou por uma cirurgia de coágulo no cérebro algumas horas depois de chegar ao hospital.

