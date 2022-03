Boxeador cai do ringue e para no hospital em disputa de título mundial

Com o resultado, o lutador manteve seu posto como campeão mundial da Associação Mundial de Boxe. "Eu espero que Michael esteja bem. Não posso comemorar enquanto não souber que ele está bem", disse o campeão ainda no ringue.

O golpe aconteceu no último round, após Conlan dominar a maior parte do combate e seguir para confirmar a vitória. Wood, que venceu o combate, não comemorou quando foi confirmado o resultado e, imediatamente, demonstrou preocupação com o adversário. Um dos membros da organização do evento afirmou que Conlan estava consciente e em situação estável ao chegar no hospital. A luta aconteceu na cidade inglesa de Nottingham.

