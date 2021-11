Bottas supera Hamilton e Verstappen e larga em 1º no GP do México de F1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Valtteri Bottas, da Mercedes, garantiu a pole position do GP do México no treino classificatório realizado neste sábado (6).

O piloto completou a melhor volta com 1min15s875. Seu parceiro de Mercedes, Lewis Hamilton, marcou 1min16s020 e vai largar na segunda posição.

O piloto da Red Bull Max Verstappen, líder do Mundial, sairá em terceiro. O mexicano Sergio Perez larga na quarta colocação.

Pouco minutos depois do início do treino, Lance Stroll bateu na barreira de proteção na reta dos boxes e o treino foi interrompido.

O GP do México acontece neste domingo (7) a partir das 16h no autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México. A prova será transmitida pela Band.

Verstappen é o primeiro colocado no Mundial de Pilotos, com 287,5 pontos, seguido por Lewis Hamilton, que soma 275,5 pontos. Bottas tem 185 pontos e é o terceiro do ranking.

Grid de largada do GP do México:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull)

4º - Sergio Perez (MEX/Red Bull)

5º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)

6º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

7º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

9º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

10º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

11º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

12º - Fernando Alonso (ESP/Alpine)

13º - Nicholas Latifi (CAN/Williams)

14º - Mick Schumacher (ALE/Haas)

15º - Nikita Mazepin (RUS/Haas)

16º - George Russel (ING/Williams)

17º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

18º - Lando Norris (ING/McLaren)

19º - Esteban Ocon (FRA/Alpine)

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin)