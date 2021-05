Bottas supera Hamilton e faz a pole position do GP de Portugal

A parte final do treino começou, de cara, com uma volta deletada de Verstappen, que teve seu 1° tempo anulado pela comissão. O piloto da Red Bull trocou os pneus após derrapar na pista e acabou em 3°.

Na segunda parte do treino, Lewis Hamilton chamou a atenção por conseguir atingir a casa de 1min17s, índice que não havia sido alcançado até o momento. O britânico fechou o melhor tempo da sessão com 1min17s968.

Com as dificuldades de aderência na pista de Portimão, alguns pilotos fugiram da rotina e fizeram duas voltas rápidas seguidas para um melhor aquecimento dos pneus.

Perez, Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, Gasly e Vettel foram os outros participantes do Q3 que ficaram no top 10.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcado por forte vento e uma pista escorregadia que complicou os pilotos em Portimão, o treino classificatório do GP de Portugal deu a pole position a Valteri Bottas (Mercedes) com tempo de 1m18s348 na manhã deste sábado (1º).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.