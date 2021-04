Botafogo visita o ABC por vaga na terceira fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o ABC, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), pela segunda fase da Copa do Brasil. O time alvinegro tenta repetir a boa atuação de sua estreia, quando goleou o Moto Club por 5 a 0.

Dessa vez, o Botafogo tem a obrigação de vitória para passar de fase. Um empate na capital potiguar levará a decisão para a disputa por pênaltis. Na Copa do Brasil, a segunda fase é disputada em jogo único, mas, ao contrário da primeira, ninguém entra em campo com vantagem do empate.

Para essa partida, o técnico Marcelo Chamusca mandará a campo a mesma equipe que empatou com o Volta Redonda por 2 a 2, no sábado passado (10), pelo Campeonato Carioca.

Para a sequência da temporada, o grande trabalho para o treinador é arrumar um nome para o comando do ataque. Com a venda de Matheus Babi para o Athletico-PR, Rafael Navarro e Matheus Nascimento surgem como opções para a lacuna.

Cria da base, Navarro vinha sendo alternativa imediata à ausência de Babi. Já Matheus Nascimento, apontado como uma das grandes joias do clube e xodó da torcida, ainda tenta ter mais oportunidades sob o comando do técnico Marcelo Chamusca.

Ao mesmo tempo em que busca uma nova vitória na Copa do Brasil, o Botafogo vem passando sufoco no Campeonato Carioca. Faltando dois jogos para o fim da fase de classificação, o Alvinegro ocupa o quinto lugar, com 12 pontos. Está quatro pontos atrás da zona de classificação para a semifinal e tem um confronto direto com o Fluminense no sábado (16), no Maracanã.

ABC

Wellington; Netinho, Héilton, Vinícius Leandro, Victor Lindenberg; Vinícius Paulista, Diego Valderrama, Janderson, Alan Pedro; Maycon Douglas, Wallyson. T.: Técnico: Silvio Criciúma

BOTAFOGO

​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca; Luiz Otávio, Matheus Frizzo, Felipe Ferreira, Ricardinho, Marco Antônio; Matheus Nascimento. T.: Marcelo Chamusca

Estádio: Frasqueirão, em Natal (RN)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)