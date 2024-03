Botafogo vira sobre o Sampaio Corrêa e é finalista da Taça Rio

Octávio abriu o placar para os visitantes, que dominaram o primeiro tempo, levando o técnico Fábio Matias a realizar mudanças antes do intervalo. No segundo tempo, o Alvinegro voltou renovado e igualou o marcador com Júnior Santos, que converteu um pênalti, alcançando seu 12º gol na temporada. Nos acréscimos, Savarino acertou um belo chute, virando o jogo e garantindo a classificação do Botafogo para a final.

