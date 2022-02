Botafogo vence Resende no sufoco e busca topo do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo que marcou o retorno do meia Chay aos gramados, o Botafogo venceu o Resende por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (17), no Nilton Santos, e se manteve na luta na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca.

A vitória foi construída com gols de Matheus Nascimento e Erison, enquanto Jeffinho fez para os visitantes.

Após um primeiro tempo bem sonolento, as equipes fizeram uma etapa final mais movimentada. O time alvinegro, com dois gols em um intervalo de três minutos, construiu a vantagem e viu o Resende pressionar para diminuir a diferença.

Com o resultado, o time alvinegro foi a 16 pontos e permaneceu próximo à ponta da tabela —atrás do Fluminense, com 18, e Flamengo, que também tem 16. Já o Resende, continuou com cinco, ocupando a parte inferior da tabela.

Na próxima rodada, o Botafogo vai encarar o Flamengo, mais uma vez no Nilton Santos, enquanto o Resende receberá o Boavista, no estádio do Trabalhador.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Jonathan Silva; Fabinho, Barreto (Breno), Luiz Fernando (João Victor) e Raí (Kayque); Erison (Chay) e Matheus Nascimento (Gabriel Conceição). T. (interino): Lucio Flávio

RESENDE

Jefferson Luis; Juninho, Joanderson, Heitor e Alan Cardoso (Douglas); Khevin (Jeffinho), João Felipe, Brendon e Emanuel Biancucchi (Kaique); Igor Bolt e Raphael Macena (Ingro). T.: Sandro Sargentim

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Barreto (BOT); Khevin, Alan Cardoso e Douglas (RES)

Gols: Matheus Nascimento (BOT), aos 13', Erison (BOT), aos 15', e Jeffinho (RES), aos 23'/2ºT