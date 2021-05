Botafogo vence o Nova Iguaçu e vai à final da Taça Rio

Gols: Pedro Castro, do Botafogo, aos 28min do segundo tempo.

O visitante só inaugurou o placar aos 28 minutos, após receber um passe, Pedro Castro não perdoou a chance e com um belo chute no ângulo, marcou para a felicidade da torcida botafoguense.

No segundo tempo, o Botafogo não aproveito as chances com Marco Antônio, que fez grande jogada, passou por vários marcadores e tocou para Ronald, que chutou por cima do gol.

