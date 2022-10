Botafogo vence no fim com gol de pênalti e aumenta a crise do São Paulo

SÃO PAULO/SP - Em confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores, o Botafogo venceu o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, neste domingo (9), pela 31ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória, marcado no fim por Tiquinho Soares, saiu depois de um pênalti marcado com ajuda do VAR e que resultou na expulsão do zagueiro Léo.

A derrota em casa aumenta ainda mais a crise no São Paulo e praticamente enterra as chances do time de conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Com o revés, o Tricolor estacionou nos 40 pontos e caiu para a 11ª colocação. Já o Botafogo foi a 43 pontos e subiu na tabela: ocupa agora a 8ª posição. No final do jogo, a torcida soltou gritos de "time sem vergonha".

A partida foi muito prejudicada pelas fortes chuvas que caíram na zona sul paulista na tarde de hoje. Apesar do ótimo estado, o gramado do Morumbi acumulou algumas poças d'água no primeiro tempo, o que dificultou a bola de rolar. Resultado: muita disputa, bola aérea, mas poucas chances criadas e finalizações. Na etapa final, a chuva deu uma trégua e o jogo melhorou, com o Botafogo chegando ao gol da vitória em pênalti assinalado pelo árbitro Jean Pierre com ajuda do VAR.

Mesmo com as fortes chuvas que castigaram o gramado do Morumbi, o São Paulo começou o jogo pressionando o Botafogo. O Tricolor dominou as ações e cercou a área do Glorioso, mas pecou demais no último passe e sofreu para criar chances de gol — problema crônico da equipe na temporada. Se não assustou, tampouco foi assustado pelo time carioca, que se limitou a defender no próprio campo e praticamente não atacou. Em 45 minutos, ninguém acertou o gol, com uma finalização errada para cada lado. Em suma: foi um primeiro tempo de muitas poças d'água, disputa e bolas aéreas, mas pouco futebol.

Com o gramado com menos poças d'água no segundo tempo, São Paulo e Botafogo conseguiram trocar mais passes e a qualidade do jogo melhorou. O Glorioso chegou com perigo aos 2 minutos em cabeçada de Tiquinho Soares. O Tricolor descontou aos 10, com Pablo Maio em chute de fora da área que Gatito mandou para escanteio. Os donos da casa frearam o ímpeto inicial dos visitantes e voltaram a assustar com Patrick, que quase marcou de carrinho na pequena área. Quando parecia que o placar ia ficar no zero, Tchê Tchê foi puxado na pequena área e o VAR chamou o árbitro Jean Pierre, que deu pênalti e expulsou o zagueiro Léo. Na cobrança, Tiquinho Soares bateu com categoria para dar a vitória ao Botafogo.

O jogo no Morumbi também ficou marcado por uma ação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em defesa da paz no segundo turno das Eleições 2022. Em um pleito com muitos casos de violência, o TSE pediu "respeito e tolerância" em mensagem divulgada no Twitter e reproduzida no Morumbi, com direito a urna eletrônica inflável.

Ficha técnica

SÃO PAULO 0 x 1 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Brasileiro (31ª rodada)

Local: Morumbi (SP)

Data: domingo (9 de outubro)

Hora: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Cartões amarelos: Léo, Rafinha e Pablo Maia (São Paulo); Kanu e Cuesta (Botafogo)

Cartões vermelhos: Léo Público: 23.918 Renda: R$ 1.116.070,00

Gols: Tiquinho Soares (44' do segundo tempo)

SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson (Ígor Vinícius) e Patrick (Marcos Guilherme); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO

Gatito; Rafael (Kanu), Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo, Lucas Fernandes (Danilo Barbosa); Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.