Botafogo vence Fluminense por 2 a 1 no Nilton Santos

Com a vitória, o Botafogo subiu para a 4ª posição e chegou a nove pontos na tabela de classificação, já o Fluminense ficou em oitavo lugar, com seis pontos, fora da zona de classificação para as semifinais.

O Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

