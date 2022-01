Botafogo vence Bangu por 2 a 0 com assistência de estreante pelo Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 na tarde deste domingo (30) pela segunda rodada do Campeonato Carioca, disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os gols da vitória do Glorioso foram marcados por Felipe Ferreira na primeira etapa e por Diego Gonçalves, na segunda.

Com o resultado, o Botafogo encosta no líder Vasco e passa a ocupar o segundo lugar da tabela, com 4 pontos, atrás apenas no saldo de gols. O Bangu cai três posições e ocupa agora a 6ª colocação.

Na próxima rodada o Botafogo encara o Madureira, na quinta-feira (3), às 18h, em casa. Já o Bangu encara o Volta Redonda, um dia antes, às 15h30, no estádio Moça Bonita.

Jogo

Aos 9 da primeira etapa, Felipe Ferreira aproveitou cruzamento de Daniel Borges para apenas empurrar a redonda e abrir o placar. Depois de sair na frente, o Glorioso apostou na retranca e aguardou o erro adversário, voltando a atacar novamente aos 24, também com Felipe Ferreira. Lucas Oliveira, do Bangu, descontou a investida aos 39, mas também sem sucesso.

A volta para o segundo tempo foi mais energética, com bastante alternância entre ataque e defesa de ambas as equipes, mas mais uma vez o Botafogo conseguiu sair na frente com gol de Diego Gonçalves aos 30 minutos, após cruzamento de Erison que o deixou livre para marcar.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 0 BANGU

Data: 30/01/2022

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Joel Carli, Matheus Nascimento (BOT); Carlos Eduardo (BAN).

Gols: Felipe Ferreira (BOT), aos 9 do primeiro tempo, e Diego Gonçalves (BOT), aos 30 do segundo tempo.

BOTAFOGO

Gatito Fernández, Daniel Borges, Kanu, Joel Carli, Carlinhos, Fabinho, Breno, Felipe Ferreira (Luiz Fernando), Diego Gonçalves, Matheus Nascimento e Vitinho (Erison). Técnico: Enderson Moreira.

BANGU

Paulo Henrique, Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito (Matheus Nascimento), Baggio, Renatinho (Alison), Denilson, Lucas Oliveira, Luís Araújo (Lucas Duarte), Daniel Dias (Felipinho) e Santarém (Rai Lopes). Técnico: Felipe Loureiro.