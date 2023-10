Botafogo vence América e dificulta ainda mais a vida de rivais pelo título

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com dois gols de Júnior Santos, o Botafogo venceu o América-MG por 2 a 1, hoje (18), na Arena Independência, e disparou ainda mais na liderança da competição. Martín Benítez descontou para os mandantes.

Com a importante vitória conquistada fora de casa, o Glorioso chegou aos 58 pontos. Na ponta oposta da tabela, o América-MG permanece em último, com os mesmos 18, e sem vencer há seis jogos.

O resultado fez o Botafogo abrir 12 pontos ao atual vice Bragantino, que soma 46 e joga amanhã contra o Santos. Do 3º ao 6º colocado, todos os times têm 44 pontos, são eles (nesta ordem): Grêmio, Palmeiras, Athletico e Flamengo.

Os alvinegros voltam a campo no sábado (21), para encarar o Athletico/PR pela rodada seguinte do Brasileirão, no Nilton Santos. Já o Coelho visita o Corinthians na Neo Química Arena, no domingo (22).

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar (Alê); Mateus Henrique (Rodriguinho), Juninho, E. Martínez, M. Benítez (Cazares), Nicolas (Marlon); Felipe Azevedo (Renato Kayzer) e Mastriani. T.: Fabián Bustos

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido; Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa), Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique), Júnior Santos (Bastos) e Tiquinho Soares (Diego Costa). T.: Lúcio Flávio

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte - Minas Gerais

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Filho (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Alê (América); Júnior Santos (Botafogo)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Júnior Santos (aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 5 do segundo), Benítez (aos 39 minutos do primeiro tempo)