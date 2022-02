Botafogo vê SAF encaminhada, mas assinatura de Textor segura reforços

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de John Textor pelo Rio de Janeiro foi breve, mas o suficiente para o americano sentir o calor da torcida e deixar a transição do Botafogo para SAF (Sociedade Anônima do Futebol) encaminhada.

Textor esteve em um jogo do Botafogo no Nilton Santos pela primeira vez ao acompanhar o clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Celebrado pelos alvinegros, ele posou para selfies, ganhou camisa de uma organizada e, de um dos camarotes do estádio, interagiu com torcedores das arquibancadas.

Antes de a bola rolar, ele ainda mostrou em uma rede social, já no Nilton Santos, que assistia a um jogo do Crystal Palace, da Inglaterra, outro clube em que ele tem participação.

Agora, Botafogo e investidor aguardam os trâmites finais para poder concretizar a mudança de gestão do departamento de futebol e poder dar andamento ao planejamento para a temporada.

Textor foi para os Estados Unidos ainda na noite da última quarta (23), dia do clássico. Agora, ele espera o alinhamento da documentação para poder assinar e, enfim, ter poderes de responder pela referida pasta do Botafogo.

As partes aceleraram alguns pontos do processo, visando também a chegada de reforços o mais rapidamente possível. Anteriormente, a previsão era que o processo tivesse fim em meados de março, mas, agora, há a expectativa de que pode acontecer até mesmo antes do Carnaval.

Uma das situações que se mostra mais urgente é a do técnico Luís Castro, que está no Al-Duhail, do Qatar. O treinador português, desejo pessoal de Textor, tem um acerto verbal com o Botafogo, mas o clube qatari emitiu uma nota oficial nesta semana afirmando que o treinador vai cumprir o contrato.

No Botafogo, porém, o sentimento ainda é de otimismo, até pelo fato de o empresário norte-americano ter indicado que a multa rescisória não é um obstáculo —ponto que, inclusive, fez o time alvinegro ganhar a queda de braço com o Corinthians.

Contra a Portuguesa-RJ em duelo a partir das 19h deste domingo (27), pelo Campeonato Carioca, o Botafogo seguirá sob comando interino de Lúcio Flávio.

Paralelamente a isso, há um mapeamento de mercado e Textor fez contatos iniciais por reforços, mas ainda há cautela. A ideia é que os novos nomes cheguem para o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, e seis com status de titular.

Dentre os nomes analisados, há a intenção de fechar com um reforço de peso. Fã de Cavani, Textor fez uma sondagem ao uruguaio, atualmente no Manchester United, da Inglaterra, mas o atacante ainda é tido como um sonho em General Severiano.

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço