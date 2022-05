Botafogo usa reservas, domina Ceilândia e vai às oitavas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Sem fazer muita força, o Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Utilizando os reservas, o Glorioso controlou a partida no Nilton Santos na noite desta quinta-feira (12) para conquistar a vaga nas oitavas de final.

Com o controle da posse de bola, o clube carioca pouco criou no começo do confronto, preso na marcação adversária. Depois dos 30 minutos, a equipe cresceu e Patrick de Paula marcou o primeiro, aos 40. No segundo tempo, os visitantes continuaram retraídos na defesa e Matheus Nascimento marcou duas vezes: aos 20 e aos 36.

O adversário do Bota nas oitavas deverá ser conhecido apenas no começo de junho. A CBF realizará o sorteio apenas após a definição dos 16 classificados, que acontece no próximo dia 31.

BOTAFOGO

Douglas Borges; Saravia (Daniel Borges), Kanu (Klaus), Carli e Hugo (Niko); Del Piage (Kayque), Patrick de Paula e Chay; Lucas Piazon, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves (Rikelmi). T.: Luís Castro.

CEILÂNDIA

Matheus Kayser; Vidal, Fernando Gomes, Igor e China (Gleissinho); Dudu (Werick), Geovane e Matheus Guarujá; Felipinho (Maycon), Roberto Pítio (Gabriel Pedra) e Fernandinho (Peninha). T.: Adelson de Almeida.

Local: Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

Gols: Patrick de Paula, aos 40' do primeiro tempo (BOT), Matheus Nascimento, aos 20' e aos 36 do segundo tempo (BOT)

Cartões amarelos: Chay, Patrick de Paula (BOT); (CEI)

Público: 18.640 pessoas (17.385 pagantes)

Renda: R$ 346.791,00