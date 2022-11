Botafogo surpreende Atlético-MG fora de casa e ainda sonha com Libertadores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A rodada estava perfeita para o Atlético-mg avançar na classificação visando a vaga para a disputa da Libertadores de 2023, porém o Botafogo resolveu aprontar no Mineirão, nesta segunda-feira (7), na 36ª rodada da competição. A equipe carioca bateu o rival mineiro por 2 a 0 e agora segue sonhando mais do que nunca com o G8.

Com o resultado, o Atlético-MG perdeu a chance de ocupar a sexta colocação e de aumentar a distância para os demais rivais que estão na briga. O time é o oitavo com 53 pontos. Já o Botafogo agora é o décimo, com 50 pontos -dois a menos que o próprio Atlético-MG.

O Atlético-MG volta a campo na quinta-feira (10), diante do Cuiabá, no Mineirão, às 20h (de Brasília). Já o Botafogo enfrenta o Santos, no Nilton Santos, no mesmo dia e horário.

As duas equipes começaram a partida tendo boas chances de gol. A primeira delas foi do Atlético-MG, logo no minuto inicial com Mariano. Após cobrança de escanteio de Keno, o lateral direito do time mineiro finalizou na sobra, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos quatro, foi a vez do zagueiro Victor Cuesta assustar a defesa mineira. Ele subiu de cabeça, mas a bola passou por cima do gol de Everson.

Aos 13, Eduardo Vargas mandou para o fundo das redes após cruzamento de Dodô que veio da esquerda. O jogador comemorou bastante, foi para a galera no Mineirão, mas o VAR barrou a comemoração. Em análise das linhas traçadas, o vídeo pegou o lateral em posição irregular na hora do passe e o gol foi anulado.

O goleiro do Botafogo saiu do gol para tentar dar combate a Eduardo Vargas as 16. O chileno tocou para Zaracho que finalizou com o camisa 1 do Botafogo distante da meta, mas mandou para fora. Na sequência do lance, Gatito precisou ser substituído ao sentir uma lesão.

O jogo passou a ficar mais físico no Mineirão. Algumas faltas mais duras começaram surgir de ambos os lados. Na reta final da primeira etapa, Rever e Marçal chegaram a se estranhar após um lance de escanteio aos 47.

Aos cinco minutos da segunda etapa, Keno cruzou da ponta esquerda, Vargas limpou a marcação de Victor Cuesta e chutou. Lucas Perri espalmou e salvou o Botafogo. Logo aos 12, Keno ficou cara a cara com o goleiro Botafoguense, tentou bater no canto direito, mas a bola bateu na trave.

O Atlético-MG seguia bem no jogo e com as melhores oportunidades, mas foi o Botafogo que saiu na frente aos 30. Marçal saiu na velocidade, tocou para Luis Henrique na esquerda, que cruzou para Tiquinho Soares. Ele tocou para trás e Victor Sá finalizou no ângulo de Everson.

Aos 38, Lucas Fernandes ganhou de Allan na ponta esquerda e cruzou para Tiquinho Soares, na primeira trave. Ele mandou de cabeça para a rede, deixando o torcedor alvinegro frustrado no Mineirão.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Rever e Dodô (Rubens); Allan, Jair (Calebe), Zaracho (Yan Phillip) e Nacho (Ademir); Keno (Pavón) e Eduardo Vargas. Técnico: Cuca.

BOTAFOGO

Gatito Fernandez (Lucas Perri); Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Patrick de Paula (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Tiquinho e Jeffinho (Luis Henrique). Técnico: Luís Castro.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões: Rever e Allan (ATL); Marçal e Patrick de Paula (BOT)

Gols: Victor Sá (BOT), aos 30', e Tiquinho Soares (BOT), aos 38'/2ºT