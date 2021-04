Botafogo-SP vence Ituano fora e encosta no vice-líder do Grupo A

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP venceu o Ituano por 2 a 1 nesta quarta-feira (14), em pleno Novelli Júnior, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A equipe visitante abriu o placar com gols de Neto Pessoa, em cobrança de pênalti, e Luketa, em lance que, tal como a penalidade, contou com revisão do VAR (árbitro de vídeo). Iago descontou. Com o resultado, os botafoguenses foram a cinco pontos, um a menos que o Santo André, vice-líder do Grupo A. O Ituano, com sete, é lanterna do Grupo C, mas com apenas um ponto a menos que o Palmeiras, segundo colocado.

Novorizontino vence São Caetano e acirra briga no Grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino venceu o São Caetano por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), fora de casa, com gols de Danielzinho e Bruno Aguiar, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, e, assim, embolou a disputa do Grupo C por ida à fase de mata-mata da competição. Em terceiro e agora com oito pontos, o time de Novo Horizonte está empatado neste quesito com o Palmeiras e fica a três do líder da chave, o Red Bull Bragantino. O São Caetano, por sua vez, amarga a lanterna geral do torneio, com apenas um ponto, e já faz as contas para evitar queda.

Reforçada, Inter de Limeira volta de pausa contra o Red Bull Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de um mês longe dos gramados, a Inter de Limeira volta à disputa do Campeonato Paulista às 20h desta quinta-feira (15), em casa, em confronto com o Red Bull Bragantino, que já fez duas partidas desde sábado (10). Mesmo com a pausa, a equipe de Limeira não teve tempo de recuperar Léo Silva, Ferrugem e Tcharlles, todos vetados pelo departamento médico. Em contrapartida, contará com os reforços Renan Fonseca, Felipe Saraiva e Welinton Torrão. Terceiro do Grupo A, o time alvinegro soma três pontos; o Bragantino, líder do C, tem 11.