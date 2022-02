Botafogo-SP sai atrás, mas busca empate contra a Ferroviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo-SP e Ferroviária empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (1º), no estádio Santa Cruz, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após um primeiro tempo intenso, mas de poucas chances no ataque, a equipe visitante abriu o placar logo no início da segunda etapa, com um golaço de Hygor. Dez minutos depois, no entanto, Bruno Michel igualou o marcador. Já perto do fim da partida, aos 46, Tiago Reis chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Na rodada seguinte, as equipes vão encarar Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Ponte aguarda estreia de atacante em busca de primeira vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta ainda tenta sua primeira vitória no Campeonato Paulista já em duelo válido pela terceira rodada, a partir das 19h desta quarta-feira (2), contra o Novorizontino, que, em três partidas, uma delas adiantada, somou também um ponto apenas. A expectativa da equipe alvinegra é de, enfim, poder contar com o atacante Pedro Júnior, que precisou cumprir isolamento após contrair a Covid-19 às vésperas da estreia no Estadual. Já o time de Novo Horizonte, que atuará como visitante no Moisés Lucarelli, deverá ter como única novidade a volta do lateral-direito Lucas Ramon entre os titulares, por opção técnica.

São Bernardo tenta manter embalo em clássico do ABC Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder do grupo B do Campeonato Paulista, à frente até mesmo do São Paulo, o São Bernardo tenta manter o ritmo de sua surpreendente largada na competição em visita ao Santo André às 19h desta quarta-feira (2), no estádio Bruno José Daniel. Recém-promovida à elite do Estadual, a equipe bernardense já acumula uma vitória e um empate, com quatro pontos, três a mais que o rival do ABC Paulista. Apesar da menor pontuação, o time da casa também traz alguma empolgação ao clássico, já que vendeu caro uma derrota por 1 a 0 ao Corinthians na rodada anterior, com gol de pênalti.