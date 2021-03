Botafogo se empolga com início de Chamusca e vê elenco aproveitar embalo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O início de trabalho do técnico Marcelo Chamusca conseguiu "virar a chave" e empolgar o Botafogo após uma temporada que terminou muito mal para os alvinegros, com rebaixamento antecipado à Série B do Campeonato Brasileiro. Os reflexos disso podem ser vistos também no elenco, que parece aproveitar esse embalo positivo.

Até aqui, em três partidas, a equipe acumula um empate e duas vitórias. No Carioca, um empate sem gols com o Boavista e triunfo por 3 a 0 sobre o Resende. Na Copa do Brasil, goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, que garantiu a classificação à segunda fase do torneio.

Além dos bons resultados, um ponto a se destacar é que o clube alvinegro ainda não levou gols, algo que acontece após ter escalado uma das defesas mais vazadas do Brasileiro.

Mesmo que ainda no começo, a boa fase reflete também nos jogadores. Reforços para 2021, os volantes Pedro Castro e Matheus Frizzo marcaram no confronto no Maranhão e ganharam pontos na briga interna pela titularidade. Os atacantes Warley e Ênio, que não atravessavam o melhor dos momentos, também balançaram a rede e se destacaram no duelo com o Moto Club.

Um outro ponto que chama a atenção do Botafogo de Chamusca é o indício de ser um time mais "vertical", com uma transição mais veloz e efetiva. Na quarta-feira (10), por exemplo, foram 13 finalizações e oito delas no gol, com cinco mexendo no placar. A variação nas jogadas também foi celebrada pelo treinador.

"O Botafogo que a gente quer ver precisa ter variação em relação a sua forma de jogar. Sempre levando em consideração a análise de cada adversário, mas mantendo alguns conceitos que acredito que sejam importantes. O jogo de transição é um conceito que acho importante, e isso encaixa com a característica do time que a gente escalou, tanto domingo quanto neste jogo, com dois jogadores de velocidade pelo lado", disse.

"Marcinho consegue fazer as três funções da frente, hoje fez a do Nazário. Gostei muito da construção dos gols. Gol de falta, gol de pênalti após infiltração do Babi, tivemos combinação pelo lado com cruzamento. Variação que deixa a gente contente", completou.

Nas redes sociais, o Botafogo celebrou a sonora goleada e a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Em uma das publicações, o clube se mostrou empolgado com o trabalho do treinador e usou o termo "Chamuscado", em referência ao sobrenome do comandante.