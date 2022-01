Botafogo prevê Carioca difícil e espera investimento chegar ao futebol

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo foi comprado pelo norte-americano John Textor e inflamou sua torcida, que lotou a sede de General Severiano para comemorar a aprovação do conselho deliberativo. Há esperança de o clube deixar dias difíceis no passado e mirar um futuro repleto de glórias. Os alvinegros, no entanto, terão que ter um pouquinho mais de paciência.

É que, por mais que o empresário tenha de fazer um investimento de pelo menos R$ 150 milhões de reais em 2022, ainda não se tem certeza, dentro do clube, de quando esse dinheiro estará realmente disponível para ser investido no futebol. Sendo assim, a diretoria trabalha com pés no chão —e com o que tem no momento.

Isso quer dizer que, por exemplo, a expectativa para o Campeonato Carioca não é das mais animadoras. O clube perdeu os principais destaques do título da Série B e renovou com outros. Fora isso, apenas reforços pontuais como Breno e Vinícius Lopes, do Goiás, Klaus e Fabinho, do Ceará, e Erison, do Brasil de Pelotas, que ainda serão anunciados.

Nenhum reforço badalado sonhado pelos torcedores foi anunciado. Há negociação com Elkeson sob sentimento de otimismo. A ideia é aumentar a oferta inicial, que ficou longe do desejado pelo atacante. Além dele, Rafael Carioca é outro que anima bastante o torcedor e deve chegar. Essas seriam as duas peças para a disputa do Carioca.

John Textor investirá nos próximos dias R$ 50 milhões para que o Botafogo resolva dívidas referentes a 2021 e mantenha este início de nova temporada. O futebol ainda não sabe o quanto desse aporte sobrará para fazer grandes investimentos, o que torna os próximos meses do clube alvinegro uma verdadeira incógnita.

A segunda investida do empresário norte-americano será feita apenas quando ele terminar a due diligence, que nada mais é do que um processo em que Textor fará uma análise detalhada da situação do clube e irá averiguar os dados fornecidos pela equipe na negociação. Isso tudo leva em torno de dois meses e, somente após isso, é que é previsto o aporte dos R$ 100 milhões restantes.

Na teoria, o dinheiro entraria para o Botafogo em meados de março. A janela de transferências neste início de temporada será de 19 de janeiro a 12 de abril. Isso quer dizer que o clube terá um período curto com dinheiro na mão para realizar as transferências de impacto que espera poder fazer.

O segundo período de contratações será apenas de 18 de julho a 15 de agosto, ou seja, no meio da principal competição da temporada, o Campeonato Brasileiro. Há, portanto, um desejo de que tudo seja resolvido o quanto antes para que os investimentos sejam feitos antes da competição nacional

Vale ressaltar que, em junho, o Botafogo receberá sua cota de televisão, que será novamente correspondente à elite do futebol brasileiro após ter passado a temporada anterior na Série B. Parte desse dinheiro será usado para pagar contas, mas também será aplicado no futebol.