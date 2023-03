Botafogo perde para a Portuguesa-RJ e é eliminado do Campeonato Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira (8), pela 11ª rodada, e foi eliminado do Campeonato Carioca. O único gol da partida foi marcado por Anderson Rosa.

Com o resultado, o Botafogo ficou na 5ª colocação da Taça Guanabara, com os mesmos 19 pontos. Agora, no segundo turno, os alvinegros vão disputar a Taça Rio, com os times que terminarem entre o 5º e 8º lugar.

A equipe de Luís Castro dependia apenas de si, já que o Volta Redonda empatou por 3 a 3 com o Boavista -- assim, o Tricolor de Aço assegurou sua vaga na próxima fase, somando 20 pontos. Fluminense (campeão da Taça Guanabara), Flamengo (vice) e Vasco (3º) são as outras equipes classificadas para as semifinais do Cariocão.

Os jogadores do Botafogo pareciam pressionados e começaram o jogo com muito nervosismo. As melhores chances da primeira etapa vieram com a Portuguesa, que investiu nos contra-ataques aproveitando diversos erros de passe do adversário.

Ainda no intervalo, parte da torcida botafoguense cantou "time sem vergonha" nas arquibancadas do Raulino de Oliveira, devido ao rendimento ruim do time no primeiro tempo. Cantos de protestos contra Luís Castro e John Textor também foram ouvidos.

A situação foi diferente na segunda etapa, com o Botafogo melhor e pressionando mais os visitantes. No entanto, não foi suficiente para alterar o resultado. Estratégicos, os atletas da Lusa não hesitaram em fazer cera.

GOLS E LANCES

Perdeu! Após receber na grande área, sozinho, Emerson Carioca tentou finalizar no contra pé do goleiro, mas a bola foi para fora. O atacante da Lusa ainda teria a chance de tocar para Romarinho, que estava livre na direita.

Salva, Lucas Perri. Anderson Rosa recebeu boa escorada de Emerson Carioca, e cara a cara com Perri finalizou exigindo uma excelente defesa do goleiro.

0x1: De tanto insistir, a Portuguesa abriu o placar. Joazi cruzou para a área, Lucas Silva escorou de cabeça para trás e Anderson Rosa disparou um chute forte no cantinho.

Chance incrível! Carlos Alberto fez boa jogada na direita e finalizou cruzado. Mota tentou espalmar, a bola subiu para trás, e o goleiro se recompôs rapidamente para evitar o gol com outra defesa.

Portuguesa quase amplia! Nos minutos finais de jogo, Willian recebeu na cara de Perri, mas finalizou por cima.

BOTAFOGO 0 X 1 PORTUGUESA-RJ

BOTAFOGO: Lucas Perri; Adryelson, Victor Cuesta, Segovia (Hugo); Tchê Tchê, Marlon Freitas (Luis Henrique), Lucas Fernandes (Gabriel Pires), Carlos Alberto, Raí (Lucas Piazon); Victor Sá (JP Galvão) e Matheus Nascimento. T.: Luís Castro

PORTUGUESA: Mota; Joazi, Matheus Santos, Lucas Santos, Yuri; Feitosa (Willian), Anderson Rosa (Juninho); João Paulo (Wellington), Romarinho, Lucas Silva (Fernandes); Emerson Carioca (Gilmar). T.: Felipe Surian

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - Rio de Janeiro

Juiz: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartões amarelos: Victor Sá (Botafogo); Emerson Carioca, Feitosa e Wellington (Portuguesa)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gol: Anderson Rosa, aos 42 minutos do primeiro tempo