Botafogo oficializa contratação do técnico português Bruno Lage

SÃO PAULO/SP - Bruno Lage é o novo técnico do Botafogo. O clube oficializou o acordo, revelado na sexta-feira (7) em primeira mão pelo colunista Bruno Andrade, do Mercado da Bolaneste, do UOL. O Glorioso superou uma série de obstáculos e convenceu o português a trabalhar no Brasil, principal empecilho à negociação.

Bruno Lage treinou o Woverhampton, da Premier League, entre 2021 e 2022. Ele era plano A de John Textor para substituir Luís Castro e foi convencido do projeto pelo dono da SAF do Botafogo, que abrirá as portas de seus clubes na Europa ao português em caso de sucesso no futebol brasileiro.

O treinador foi um dos principais alvos do mercado nacional nas últimas janelas. Antes de acertar com o Botafogo, Bruno Lage havia recusado recentemente uma proposta do Atlético-MG, que contratou Felipão. Ele também foi procurado pelo Corinthians após a saída de Vitor Pereira.

Bruno Lage tem 47 anos e ganhou destaque como treinador do Benfica, onde foi campeão português na temporada 2018/2019.