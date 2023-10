Botafogo liquida o Fluminense em 2 minutos e volta a vencer após 5 jogos

A vitória no clássico encerrou um jejum do Fogão de cinco jogos sem vencer - quatro pela Série A e um pela Sul-Americana.

O time de Lúcio Flávio atuou com avanços e transições rápidas, lembrando as melhores atuações sob o comando de Luís Castro, e assim construiu o ótimo resultado.

O Botafogo venceu neste domingo (8) o clássico contra o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, e abriu boa vantagem na liderança da competição.

