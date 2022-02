Botafogo leva cinco da Portuguesa-RJ e vê rivais se distanciarem na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder o clássico para o Flamengo, o Botafogo encarou a Portuguesa-RJ neste domingo (27), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca, e foi atropelado por 5 a 3.

A situação do Botafogo ficou complicada desde o primeiro minuto de jogo. Isso porque a Portuguesa abriu o placar com um gol contra do zagueiro Joel Carli, que desviou a bola para a própria meta após cruzamento de Watson.

Com isso, o time alvinegro precisou acelerar um pouco mais o ritmo, já que eram necessários ao menos dois gols para sair de campo com os três pontos. Aos 14 minutos, o jovem Matheus Nascimento ficou perto de empatar, porém viu o goleiro Carlão fazer a defesa.

Se o Bota não fez, a Portuguesa fez questão de aumentar a vantagem. Aos 40 minutos, Watson, que tinha participado do lance do primeiro gol, conduziu a bola até a área, tirou da marcação e bateu com precisão.

Só que o segundo gol parece ter dado ainda mais força para o Botafogo, que conseguiu empatar em praticamente cinco minutos. Aos 42, Erison aproveitou cruzamento de Kayque e, aos 46, o gol de empate saiu com Matheus Nascimento, aproveitando rebote do goleiro após chute de Chay.

A segunda etapa manteve o ritmo do primeiro tempo, e a Portuguesa voltou a ficar à frente no marcador. Um minuto após voltarem dos vestiários, o atacante Bruno Santos aproveitou falha de Gatito para fazer o terceiro dos mandantes.

O novo gol deixou a Portuguesa mais solta no jogo e, aos 24 minutos, o meia Miller, que tinha entrado no intervalo, marcou o quarto gol dos donos da casa. Ainda deu tempo para João Paulo ampliar a goleada e fazer o quinto, aos 37 minutos.

Matheus Nascimento chegou a descontar aos 45 minutos, deixando a diferença de dois gols, mas não havia tempo para mais nada.

A derrota deixou o Botafogo na quarta posição, com 16 pontos. São oito pontos a menos do que o Fluminense, que lidera a competição com oito vitórias em nove jogos, e quatro do Flamengo. A Portuguesa tem 11.

O foco agora do Botafogo está na partida do dia 7 de março, quando o time enfrentará em casa o Volta Redonda. O jogo será válido pela décima rodada do torneio estadual. Já a Portuguesa irá visitar o Nova Iguaçu na rodada seguinte.

PORTUGUESA-RJ

Carlão; Watson (Joazi), Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Netinho (Patrick), Jhonnatan e Cafu (Miller); Romarinho (João Paulo), Bruno Santos (Júnior Pirambu) e Rafael Pernão. T.: Marcus Grippi

BOTAFOGO

Gatito; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Vítor Marinho (Jefinho); Fabinho (João Victor), Kayque (Breno), Ronald (Erison), Chay e Raí; Matheus Nascimento. T. (interino): Lúcio Flávio

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Assistentes: Rafael Sepeda de Sousa e Gabriel Bernardo Duarte

Cartões amarelos: Netinho, Jhonnatan, Sanchez e João Paulo (POR); Ronald (BOT)

Gols: Joel Carli (contra, POR), ao 1', Watson (POR), aos 40', Erison (BOT), aos 42', e Matheus Nascimento (BOT), aos 46'/1ºT; Bruno Santos (POR), ao 1', Miller (POR), aos 24', João Paulo (POR), aos 37', e Matheus Nascimento (BOT), aos 45'/2ºT