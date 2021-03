Botafogo goleia Moto Club e avança à segunda fase da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. A equipe alvinegra venceu o Moto Club por 5 a 0 nesta quarta-feira (10), no Castelão em São Luís, e avançou na competição.

O triunfo foi construído com gols de Pedro Castro, Matheus Babi, Ênio, Warley e Matheus Frizzo.

O próximo adversário do Botafogo sairá do duelo entre Rio Branco VN, do Espírito Santo, e ABC, de Natal, que acontecerá no dia 17. O time do técnico Marcelo Chamusca volta a campo no sábado (13), contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

MOTO CLUB

Joanderson, Diego Renan, Alisson, Wanderson e Vinícius Paiva; Recife, Victor Manoel, Cleitinho (Lenílson) e Raí (Matheusinho); Luiz Guilherme (Felipe Ferreira) e Jerinha (Gleydisson). T.: Marcinho Guerreiro

BOTAFOGO

Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa; Luiz Otávio, Pedro Castro (Matheus Frizzo) e Marcinho (José Welison); Warley (Rickson), Ronald (Ênio) e Matheus Babi (Matheus Nascimento). T.: Marcelo Chamusca

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Cartões amarelos: Wanderson e Raí (MTC); Sousa (BOT)

Cartão vermelho: Gleydisson (MTC), aos 18min do 2ºT

Gols: Pedro Castro (BOT), aos 2min, e Matheus Babi (BOT), aos 30min do 1ºT; Ênio (BOT), aos 6min, Warley (BOT), aos 30min, e Matheus Frizzo (BOT), aos 36min do 2ºT