Botafogo empata aos 54' e se salva de eliminação precoce na Copa do Brasil

ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo jogou mal, estava eliminado até os 54 minutos do segundo tempo, mas arrancou empate por 1 a 1 no último lance e avançou na Copa do Brasil. Augusto Potiguar abriu o placar com um golaço de falta para o Gipão, que joga a Série D do futebol nacional. Adryelson garantiu a classificação do Glorioso na bacia das almas.

O árbitro da partida, Bráulio da Silva Machado, foi agredido por integrantes da delegação do Sergipe após o apito final. Ele precisou sair de campo protegido por policiais.

O presidente do Sergipe, Ernan Sena, partiu para cima da arbitragem e acabou agredido por um dos assistentes com a bandeirinha. Alguns torcedores do Sergipe chegaram a invadir o gramado do Batistão e tentaram agredir o técnico do Botafogo, Luis Castro.

O Glorioso foi dominado no primeiro tempo, demorou para acordar na etapa final e só chegou ao empate no abafa final. O gol da classificação foi marcado 30 segundos após os acréscimos dados pelo árbitro, o que gerou a revolta no time da casa.

SERGIPE

Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva, Ian Barreto; Diego Aragão, Magno, Wescley, Fabiano; Ronan (Braga) e Pedro Henrique. T.: Rafael Jacques.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael (Gustavo Sauer), Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Marlos Freitas), Lucas Fernandes (Luis Henrique); Carlos Alberto (Lucas Piazon), Matheus Nascimento e Victor Sá. T.: Luís Castro.

Local: Batistão (SE)

Data e hora: quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro Cartões amarelos: Alisson (Botafogo)

Gols: Augusto Potiguar, aos 46' do primeiro tempo; Adryelson, aos 54' do segundo tempo.