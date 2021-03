Botafogo e Vasco empatam em clássico em São Januário

Quem venceu neste domingo na competição foi o Madureira. Em partida realizada no estádio de Conselheiro Galvão, o Tricolor Suburbano superou a Portuguesa por 1 a 0, gol do atacante Luiz Paulo.

Após este resultado, o time de General Severiano fica na 5ª posição da classificação com seis pontos conquistados. Já o Cruzmaltino permanece sem vencer na competição (2 derrotas e 2 empates), ocupando a vice-lanterna com apenas dois pontos conquistados.

Botafogo e Vasco fizeram um jogo muito igual, neste domingo (21) no estádio de São Januário, que terminou com empate por 1 a 1. O clássico valeu pela 4ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

