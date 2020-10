Botafogo e Goiás movimentam a parte inferior da classificação em duelo no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Goiás se enfrentam na parte inferior da classificação nesta segunda-feira (19), às 20h, no estádio Nilton Santos, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota por 3 a 1 para o Grêmio, o Botafogo é o 15º colocado, com 18 pontos. Já o Goiás aparece na lanterna, com apenas 10 pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o Bahia.

Para a partida, o clube carioca deve ter três novidades na equipe titular: o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Rafael Forster, que cumpriram suspensão, e o meia Honda, que começou no banco contra os gaúchos.

No gol, Diego Cavalieri segue no lugar de Gatito Fernández, que sofreu uma lesão no joelho em partida da seleção paraguaia nas Eliminatórias.

No time goiano, a baixa é o atacante Rafael Moura, suspenso.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Matheus Babi e Pedro Raul. T.: Bruno Lazaroni

GOIÁS

Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches, Caju; Ratinho, Alejandro Cabral; Keko Villalva, Daniel Bessa, Vinícius; Fernandão. T.: Enderson Moreira

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta segunda

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)