Botafogo e Fortaleza empatam por 2 a 2 no Castelão

O primeiro gol da partida foi marcado por Yago Pikachu aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 20 minutos, o Botafogo empatou em lance infeliz do zagueiro tricolor Britez: Victor Sá cruzou para Tiquinho, tocou de cabeça para o meio da área buscando Júnior Santos, mas Brítez mandou de cabeça para o próprio gol: 1 a 1.

Botafogo e Fortaleza se enfrentaram em um jogo dramático nesta quinta-feira (23), e empataram em 2 a 2, no estádio Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

