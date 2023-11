Botafogo e Bragantino empatam, e Palmeiras é o líder do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Botafogo empataram por 2 a 2 na tarde deste domingo (12), em Bragança Paulista. O resultado deixa o Palmeiras, que venceu o Internacional por 3 a 0 na noite deste sábado (11), na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que tem um jogo a menos que o rival, estava na ponta desde a terceira rodada.

A equipe carioca agora tem 60 pontos, dois a menos que o Palmeiras. A do interior paulista tem 59, na quarta posição.

O resultado amplia a sequência sem vencer do Botafogo. Já são seis partidas. A equipe havia perdido as últimas quatro anteriores à deste sábado, e assim visto sua gordura na liderança ir embora, até ser ultrapassada.

A partida foi a última do Botafogo sob o comando do interino Lúcio Flávio. O clube acertou a contratação de Tiago Nunes, que estava no Sporting Cristal, do Peru, e ele comandará a equipe a partir do próximo jogo.

O time da casa abriu o placar logo aos dois minutos. Vitinho chutou, a bola bateu na trave e o uruguaio Tiago Borbas completou para as redes no rebote.

O jogo, então, se desenvolvia sem grandes chances para nenhum dos lados, até o Botafogo conseguir uma virada-relâmpago. Aos 35, Victor Sá chutou de fora da área para empatar; dois minutos depois, Juninho Capixaba cortou mal um cruzamento da esquerda e Eduardo fez o segundo para os cariocas.

O Bragantino veio para cima no segundo tempo. Criou boas chances nos primeiros minutos, com Eduardo Sasha e Jadsom. Mas o ímpeto foi se esvaindo durante os minutos seguintes, e o Botafogo acabou correndo poucos riscos na maior parte do tempo. Nos acréscimos, porém, Sorriso cruzou e Tiago Borbas, de novo, mandou para as redes, desta vez de cabeça.

A equipe do interior paulista volta a campo na quinta (23), quando enfrenta o Flamengo, no Rio, às 21h30; no mesmo dia, às 19h, o Botafogo enfrenta o Fortaleza na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 2 x 2 BOTAFOGO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Hora: 12/11/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

Cartões amarelos: Realpe, Matheus Fernandes (RBB); Diego Hernández, Marçal (BOT)

Gols: Thiago Borbas, do Bragantino, aos 2 minutos do primeiro tempo; Victor Sá, do Botafogo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Eduardo, do Botafogo, aos 36 minutos do primeiro tempo; e Thiago Borbas, do Bragantino, aos 51 minutos do segundo tempo.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado (Luan Cândido), Realpe (Matheus Fernandes), Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Alerrandro); Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho (Sorriso), Mosquera e Eduardo Sasha (Bruninho); Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: Lucas Perri, Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Diego Hernández) e Eduardo (Gabriel Pires); Victor Sá (Hugo), Júnior Santos (Danilo Barbosa) e Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Lúcio Flávio.